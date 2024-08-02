Фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты", посвященный жизни и творчеству первой звезды украинской поп-музыки, выйдет в прокат 8 августа.

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Мария активно присоединилась к продвижению ленты, появившись в социальных сетях и пообщавшись с поклонниками. Это появление стало первым за долгое время.



Мария Яремчук / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, еще весной этого года в медиа появилась информация о том, что артистка якобы родила своего первого ребенка 8 мая. Тогда инсайдеры утверждали, что у Марии родился мальчик. Интригу подогрело видео, которое начало распространяться по сети. На нем можно было увидеть женщину, похожую на Яремчук, которая демонстрировала беременный живот. Некоторые источники утверждали, что это видео певица опубликовала на своей частной странице, доступной лишь для ограниченного круга близких людей.

Однако сама Мария долгое время не комментировала эти слухи. Только 1 июля артистка официально подтвердила, что действительно стала матерью, поставив точку в многочисленных спекуляциях.