Мария Яремчук впервые стала мамой, – СМИ

В сети обсуждают слухи о том, что Мария Яремчук родила первенца. По словам инсайдеров, это произошло недавно – 8 мая.

Представительница Украины на Евровидении-2014 и дочь знаменитого артиста Мария Яремчук редко выходит на связь с фанами и не показывается на публике. Так же звезда скрывает личную жизнь.

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Мария Яремчук стала мамой, – СМИ

В последние дни в сети обсуждают вероятное отцовство Марии Яремчук. В соцсетях появилось видео, где женщина демонстрирует округлый животик. В прессе утверждают, что этот ролик Мария опубликовала на частной странице, за которой следят только самые близкие.



Мария Яремчук стала мамой / Скриншот с видео

По словам инсайдеров, 8 мая Мария Яремчук уже стала мамой. У звезды якобы родился мальчик. Однако сама артистка не спешит комментировать эти слухи.

Что известно о Марии Яремчук