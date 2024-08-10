Однако, некоторые из них отказались. Артистка призналась, что этими певцами были – София Ротару, Василий Зинкевич и Левко Дудковский.

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По словам Марии, она хотела договориться о встрече с эстрадными звездами, которые непосредственно имели отношение к Назарию. Девушка даже вела разговор с сыном Ротару, но Яремчук отказали по неизвестным причинам.

Я общалась с ее сыном. Впрочем, мы не получили одобрительный ответ. Софии Михайловне и папе посчастливилось первыми исполнять произведения Владимира Ивасюка, и это то, что их объединяет: фильм "Червона рута" и эстетика 70-х. Они оба великие артисты, но они разные,

– поделилась Мария.

Певица добавила, что артисты Василий Зинкевич и Левко Дудковский также не согласились стать героями киноленты. Первый – почти не появляется в публичном пространстве, тогда как второй – имеет проблемы со здоровьем.

Левко Дудковский рассказывал мне все истории и я просила его – так расскажите нам это на камеру, мы все утвердим с вами. А он говорит – нет, мне нельзя переживать, состояние здоровья не позволит,

– раскрыла исполнительница.

Отметим, фильм "Яремчук: Несравненный мир красоты" снят по инициативе Марии Яремчук – дочери Назария. Она подчеркивает важность почитания людей, которые формировали культуру и мировоззрение своего поколения.