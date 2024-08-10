Однак, деякі з них відмовилися. Артистка зізналася, що цими співаками були – Софія Ротару, Василь Зінкевич і Левко Дудківський.

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За словами Марії, вона хотіла домовитися про зустріч з естрадними зірками, які безпосередньо мали відношення до Назарія. Дівчина навіть вела розмову з сином Ротару, але Яремчук відмовили через невідомі причини.

Я спілкувалася з її сином. Втім, ми не отримали схвальну відповідь. Софії Михайлівні й татові пощастило першими виконувати твори Володимира Івасюка, і це те, що їх об'єднує: фільм "Червона рута" та естетика 70-х. Вони обидва великі артисти, але вони різні,

– поділилася Марія.

Співачка додала, що артисти Василь Зінкевич і Левко Дудківський також не погодилися стати героями кінострічки. Перший – майже не з'являється в публічному просторі, тоді як другий – має проблеми зі здоров’ям.

Левко Дудківський розповідав мені всі історії та я просила його – так розкажіть нам це на камеру, ми все затвердимо з вами. А він каже – ні, мені не можна переживати, стан здоров'я не дозволить,

– розкрила виконавиця.

Зазначимо, фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" знято за ініціативи Марії Яремчук – доньки Назарія. Вона наголошує на важливості шанування людей, які формували культуру та світогляд свого покоління.