Максим Галкин спел на украинском на фестивале в Юрмале: реакция Данилко попала на видео

В эти выходные в Юрмале состоялся фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле. В первый день мероприятия выступали украинские звезды, в последующие два дня российские.

Российский юморист и певец Максим Галкин тоже выступил на Laima Rendezvous Jurmala, пишет Show 24. На сцене он исполнил украинскую песню "Смерека" Любомира Якима.

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Я хочу спеть такую заводную, классную песню для всех присутствующих. Потому что вот эта настоящая украинская песня она объединяет всех своим задором, жизнерадостностью,

– сказал Галкин перед выступлением.

Видео выступления артиста распространили в социальных сетях. На кадрах видно, как Галкина снимает на камеру Андрей Данилко.

Максим Галкин спел на украинском: видео

Ранее Максим Галкин также пел украинские песни на пышной свадьбе украинцев в Италии. На праздновании тогда также выступал Монатик, который отдал свой гонорар на нужды ВСУ.

, Максим Галкин и его жена Алла Пугачева покинули Россию с начала полномасштабного вторжения, сейчас они живут в Израиле. Супруги осудили войну. В то же время стоит помнить, что после 2014 года Галкин выступал в оккупированном Крыму и часто шутил об украинцах.

Фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором выступили украинские звезды (Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev) как раньше, так и сейчас является площадкой для "размытия границ" между Украиной и Россией и идеи "дружбы народов".