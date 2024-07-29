Російський гуморист і співак Максим Галкін теж виступив на Laima Rendezvous Jurmala, пише Show 24. На сцені він виконав українську пісню "Смерека" Любомира Якима.

До слова Вєрка Сердючка вклонилась Пугачовій на фестивалі Лайми Вайкуле: хто ще з українців там виступив

Я хочу заспівати таку заводну, класну пісню для всіх присутніх. Тому що ось ця справжня українська пісня вона об'єднує всіх своїм запалом, життєрадісністю,

– сказав Галкін перед виступом.

Відео виступу артиста поширили у соціальних мережах. На кадрах видно, як Галкіна знімає на камеру Андрій Данилко.

Максим Галкін заспівав українською: відео

Раніше Максим Галкін також співав українських пісень на пишному весіллі українців в Італії. На святкуванні тоді також виступав Монатік, який віддав свій гонорар на потреби ЗСУ.

Зауважимо, Максим Галкін та його дружина Алла Пугачова покинули Росію з початку повномасштабного вторгнення, зараз вони живуть в Ізраїлі. Подружжя засудило війну. Водночас варто пам'ятати, що після 2014 року Галкін виступав в окупованому Криму та часто жартував про українців.

Фестиваль Лайми Вайкуле, на якому виступили українські зірки (Настя Каменських, Макс Барських, Alekseev) як раніше, так і зараз є майданчиком для "розмиття кордонів" між Україною та Росією та ідеї "дружби народів".