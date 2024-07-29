Российский юморист и певец Максим Галкин тоже выступил на Laima Rendezvous Jurmala, пишет Show 24. На сцене он исполнил украинскую песню "Смерека" Любомира Якима.
К слову Верка Сердючка поклонилась Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле: кто еще из украинцев там выступил
Я хочу спеть такую заводную, классную песню для всех присутствующих. Потому что вот эта настоящая украинская песня она объединяет всех своим задором, жизнерадостностью,
– сказал Галкин перед выступлением.
Видео выступления артиста распространили в социальных сетях. На кадрах видно, как Галкина снимает на камеру Андрей Данилко.
Максим Галкин спел на украинском: видео
Ранее Максим Галкин также пел украинские песни на пышной свадьбе украинцев в Италии. На праздновании тогда также выступал Монатик, который отдал свой гонорар на нужды ВСУ.
Фестиваль Лаймы Вайкуле, на котором выступили украинские звезды (Настя Каменских, Макс Барских, Alekseev) как раньше, так и сейчас является площадкой для "размытия границ" между Украиной и Россией и идеи "дружбы народов".