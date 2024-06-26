Барских сейчас гастролирует с туром "Звездопад". В шоу вошли как новые песни, так и лучшие хиты за всю карьеру певца.

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Атмосферность выступлений Макса в очередной раз подтвердилась на концерте во Львове. На сцене зала !FESTrepublic он исполнял песню "В твоих глазах", пока танцовщицы дополняли его выступление, но неожиданно для всех исчез свет.

Впрочем, поклонники певца не растерялись и начали подпевать текст трека дальше, чем изрядно порадовали Барских. Артист танцевал и радовался такой инициативе поклонников. В то же время исполнитель несколько раз направлял микрофон в зал, чтобы лучше услышать пение фанатов.

К тому же сторонники Макса в сети также в восторге от инициативы львовских зрителей. Некоторые из поклонников отметили, что выглядит все так, будто и было задумано.

"Было очень круто! Счастлива, что присутствовала на этом концерте и пела вместе со всеми. Спасибо большое за эмоции";

"Класс! Это выглядит так, как будто, так и надо";

"Как это круто когда аудитория исполняет песню. Макс вы просто суперский певец!";

"Боже какая милость, я с улыбкой это видео пересмотрела несколько раз";

"Наши украинские артисты и зрители самые лучшие. Макс, ты самый лучший".

Что известно о шоу "Звездопад" Макса Барских