В то же время он уже прокомментировал свое состояние. К тому же Jerry Heil также высказалась об этой ситуации.
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В концертном зале !FESTrepublic, во Львове, Тарас подошел слишком близко к краю сцены. Держа гитару в руках, Яремий сделал шаг назад и неожиданно упал в оркестровую яму. Однако, комику повезло, потому что там не было музыкантов. Впрочем, он быстро поднялся и вышел на сцену к артисткам, которых инцидент изрядно удивил.
Впоследствии Тарас в своих соцсетях посмеялся со своего падения. Также мужчина коротко рассказал, как чувствовал себя сразу после инцидента.
"Смеюсь, потому что такая защитная реакция. На самом деле было х**ово", – признался юморист.
Тарас Яремий о своем падении со сцены / Скриншот из инстаграм-сторис
Позже Jerry Heil также сообщила своим поклонникам об этой ситуации. Певица призвала остановить этот "челлендж", намекнув на собственные случаи падения со сцены.
У нас на концерте вчера упал (в оркестровую яму, если бы она там была, но ее не было, к счастью) Тарас Яремий. Прекратите этот челлендж, пожалуйста, потому что страшно,
– написала артистка.
Jerry Heil упала со сцены: что известно
- Похожий инцидент произошел с певицей в декабре 2022 года. Тогда она поехала в тур по городам Украины, в частности в Тернополь. Во время концерта она хотела подойти к зрителям, однако не заметила, как оказалась на краю сцены. Артистка упала в оркестровую яму, из-за чего ее госпитализировали.
- Впоследствии стало известно, что она сломала себе ребро.
- Поэтому, ей пришлось перенести следующее выступление в Ивано-Франковске.