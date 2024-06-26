В то же время он уже прокомментировал свое состояние. К тому же Jerry Heil также высказалась об этой ситуации.

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В концертном зале !FESTrepublic, во Львове, Тарас подошел слишком близко к краю сцены. Держа гитару в руках, Яремий сделал шаг назад и неожиданно упал в оркестровую яму. Однако, комику повезло, потому что там не было музыкантов. Впрочем, он быстро поднялся и вышел на сцену к артисткам, которых инцидент изрядно удивил.

Впоследствии Тарас в своих соцсетях посмеялся со своего падения. Также мужчина коротко рассказал, как чувствовал себя сразу после инцидента.

"Смеюсь, потому что такая защитная реакция. На самом деле было х**ово", – признался юморист.



Тарас Яремий о своем падении со сцены / Скриншот из инстаграм-сторис

Позже Jerry Heil также сообщила своим поклонникам об этой ситуации. Певица призвала остановить этот "челлендж", намекнув на собственные случаи падения со сцены.

У нас на концерте вчера упал (в оркестровую яму, если бы она там была, но ее не было, к счастью) Тарас Яремий. Прекратите этот челлендж, пожалуйста, потому что страшно,

– написала артистка.

Jerry Heil упала со сцены: что известно