Барських наразі гастролює з туром "Зорепад". До шоу увійшли як нові пісні, так і найкращі хіти за всю кар'єру співака.

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Атмосферність виступів Макса вкотре підтвердилася на концерті у Львові. На сцені залу !FESTrepublic він виконував пісню "У твоїх очах", поки танцівниці доповнювали його виступ, але несподівано для всіх зникло світло.

Втім, прихильники співака не розгубилися і почали підспівувати текст треку далі, чим неабияк потішили Барських. Артист підтанцював і радів такій ініціативі шанувальників. Водночас виконавець кілька разів спрямовував мікрофон до зали, щоб краще почути співи фанатів.

До того ж прихильники Макса у мережі також у захваті від ініціативи львівських глядачів. Деякі з шанувальників зазначили, що виглядає все так, ніби й було задумано.

"Було дуже круто! Щаслива, що була присутня на цьому концерті й співала разом зі всіма. Щиро дякую за емоції";

"Клас! Це виглядає так, наче так і треба";

"Як це круто коли аудиторія виконує пісню. Макс ви просто суперський співак!";

"Боже яка милість, я з посмішкою це відео передивилась кілька разів";

"Наші українські артисти та глядачі найкращі. Макс, ти найкращий".

Що відомо про шоу "Зорепад" Макса Барських