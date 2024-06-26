Барських наразі гастролює з туром "Зорепад". До шоу увійшли як нові пісні, так і найкращі хіти за всю кар'єру співака.
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Атмосферність виступів Макса вкотре підтвердилася на концерті у Львові. На сцені залу !FESTrepublic він виконував пісню "У твоїх очах", поки танцівниці доповнювали його виступ, але несподівано для всіх зникло світло.
Втім, прихильники співака не розгубилися і почали підспівувати текст треку далі, чим неабияк потішили Барських. Артист підтанцював і радів такій ініціативі шанувальників. Водночас виконавець кілька разів спрямовував мікрофон до зали, щоб краще почути співи фанатів.
До того ж прихильники Макса у мережі також у захваті від ініціативи львівських глядачів. Деякі з шанувальників зазначили, що виглядає все так, ніби й було задумано.
- "Було дуже круто! Щаслива, що була присутня на цьому концерті й співала разом зі всіма. Щиро дякую за емоції";
- "Клас! Це виглядає так, наче так і треба";
- "Як це круто коли аудиторія виконує пісню. Макс ви просто суперський співак!";
- "Боже яка милість, я з посмішкою це відео передивилась кілька разів";
- "Наші українські артисти та глядачі найкращі. Макс, ти найкращий".
Що відомо про шоу "Зорепад" Макса Барських
- У рамках туру співак презентує повністю україномовне шоу. Концерт містить як найвідоміші хіти, так і перекладені на солов'їну популярні треки.
- До того ж Барських у кожному місті презентує пісні з нової платівки, яка після релізу посіла перше місце в чартах Apple Music.
- За словами Макса, його метою було створити найуспішніший україномовний альбом у своїй кар’єрі. Водночас він підкреслив, що у платівці є пісні на всі життєві випадки.