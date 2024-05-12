Победительница Евровидения 2012 и 2023 годов появилась на сцене после выступлений всех участников гранд-финала. Она исполнила сразу две песни Forever и Tattoo.
Не пропустите Призывали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения
Как Loreen выступила в гранд-финале
Певица появилась на сцене в костюме, созданном из частей доспехов. Свой образ певица дополнила длинными ногтями. Триумфаторка Евровидения на протяжении всего номера сидела на стальном стуле, на котором активно двигалась в такт песен Forever и Tattoo. Сцена была окутана туманом и украшена большими бежевыми лентами. Зрители были в восторге от выступления Loreen и провели ее бурными аплодисментами.
Loreen – Forever, Tattoo: смотрите видео онлайн
Что известно о финале Евровидения-2024
- Лидером букмекеров сейчас является представитель Хорватии – Baby Lasagna. Именно он может получить заветный кубок. Второе место прогнозируют представительнице Израиля – Эден Голан. Третье место может занять Швейцария. В то же время Украина пока занимает шестую строчку, по прогнозам букмекеров.
- Прямой эфир начался 11 мая в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию Евровидения-2024 можно просматривать на нескольких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".