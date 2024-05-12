Победительница Евровидения 2012 и 2023 годов появилась на сцене после выступлений всех участников гранд-финала. Она исполнила сразу две песни Forever и Tattoo.

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Как Loreen выступила в гранд-финале

Певица появилась на сцене в костюме, созданном из частей доспехов. Свой образ певица дополнила длинными ногтями. Триумфаторка Евровидения на протяжении всего номера сидела на стальном стуле, на котором активно двигалась в такт песен Forever и Tattoo. Сцена была окутана туманом и украшена большими бежевыми лентами. Зрители были в восторге от выступления Loreen и провели ее бурными аплодисментами.

Loreen – Forever, Tattoo: смотрите видео онлайн

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