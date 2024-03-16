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Лилия Ребрик в третий раз стала мамой

Лилия Ребрик и Андрей Дикий не стали держать интригу, а потому сразу назвали имя дочери – Аделина. Они поделились трогательным фото с девочкой, где показали только ее крошечную ручку.

Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастливой, доченька,

– написала Лилия Ребрик.



Лилия Ребрик стала мамой в третий раз / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

В комментариях под сообщением их поздравляют коллеги, поклонники и украинские знаменитости:

Ольга Сумская: "Боже! Какое счастье! Мы все ждали! Лиля, Андрей, наши дорогие! Поздравляем! Обнимаем! Радуемся";

Григорий Решетник: "Самые искренние поздравления! Счастья огромного вам";

Анатолий Анатолич: "Очень рад за вас";

Юрий Горбунов: "Какое счастье! Поздравляем! Пусть растет здоровой и счастливой под мирным небом!";

Джамала: "Поздравляю. Какая замечательная новость! Здоровья крепкого маме и принцессе".

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