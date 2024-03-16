Лилия Ребрик в третий раз стала мамой: звезда назвала пол и имя ребенка
Источник:Лилия Ребрик
Актриса Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий стали родителями в третий раз. Они поделились первым снимком из роддома.
Ведущая и актриса сообщила радостную новость на личной странице. Ее семья пополнилась еще одним ребенком.
К слову Тоня Матвиенко рассекретила, какую фамилию носит ее младшая дочь: "Это было решение Арсена"
Лилия Ребрик в третий раз стала мамой
Лилия Ребрик и Андрей Дикий не стали держать интригу, а потому сразу назвали имя дочери – Аделина. Они поделились трогательным фото с девочкой, где показали только ее крошечную ручку.
Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастливой, доченька,
– написала Лилия Ребрик.
Лилия Ребрик стала мамой в третий раз / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
В комментариях под сообщением их поздравляют коллеги, поклонники и украинские знаменитости:
- Ольга Сумская: "Боже! Какое счастье! Мы все ждали! Лиля, Андрей, наши дорогие! Поздравляем! Обнимаем! Радуемся";
- Григорий Решетник: "Самые искренние поздравления! Счастья огромного вам";
- Анатолий Анатолич: "Очень рад за вас";
- Юрий Горбунов: "Какое счастье! Поздравляем! Пусть растет здоровой и счастливой под мирным небом!";
- Джамала: "Поздравляю. Какая замечательная новость! Здоровья крепкого маме и принцессе".
Ребрик и Дикий стали многодетными родителями
- Андрей Дикий и Лилия Ребрик познакомились на турнире по бальным танцам. Впоследствии они снова встретились на шоу "Танцы со звездами", где стали парой. Под конец проекта они поняли, что хотят быть вместе. Летом 2011 года Андрей сделал Лилии предложение, а уже в декабре они поженились.
- Через год у супругов родилась старшая дочь Диана. Уже через 5 лет, в 2018, Лилия Ребрик и Андрей Дикий стали родителями во второй раз – на свет появилась дочь Полина.
- В октябре Лилия Ребрик сообщила, что беременна в третий раз. Она призналась, что будет рожать в Украине.