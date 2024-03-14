У звездной пары Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна подрастает общая дочь Нина, которая родилась 15 января 2016 года.

Какую фамилию носит дочь Мирзояна и Матвиенко

Девочку назвали в честь ее артистки-бабушки Нины Митрофановны Матвиенко, которая при жизни ее просто обожала. До недавнего времени все думали, что дочь Тони и Арсена носит папину фамилию. Впрочем, как оказалось, это не так.

По словам Тони, Нина продолжила их певческую династию и записана в свидетельстве о рождении как Матвиенко. На этом настоял Мирзоян. Певец изъявил желание, чтобы дочь продолжила род Матвиенко. Как отметила Тоня, она такого не ожидала от мужа.

Дочь – Нина Матвиенко. Потому что так Арсен захотел. Мы назвали дочку в честь мамы, но то, что он пойдет аж так до конца в этом, то даже я этого не ожидала. Когда приехали оформлять документы, он настоял, чтобы фамилия была Матвиенко. Сказал: "Пусть она продолжает ваш великий женский род",

- призналась Тоня.

Что известно о браке Матвиенко и Мирзояна