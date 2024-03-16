Ведуча й акторка повідомила радісну новину на особистій сторінці. Її сім'я поповнилась ще однією дитиною.

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Лілія Ребрик втретє стала мамою

Лілія Ребрик та Андрій Дикий не стали тримати інтригу, а тому одразу назвали ім'я доньки – Аделіна. Вони поділилися зворушливим фото з дівчинкою, де показали лише її крихітну ручку.

Наша Адель. Дика Аделіна Андріївна. Будь щасливою, донечко,

– написала Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик стала мамою втретє / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях під дописом їх вітають колеги, шанувальники та українські знаменитості:

Ольга Сумська: "Боже! Яке щастя! Ми всі чекали! Лілю, Андрію, наші дорогі! Вітаємо! Обіймаємо! Радіємо";

Григорій Решетник: "Найщиріші вітання! Щастячка величезного вам";

Анатолій Анатоліч: "Дуже радію за вас";

Юрій Горбунов: "Яке щастя! Вітаємо! Хай росте здоровою і щасливою під мирним небом!";

Джамала: "Вітаю. Яка чудова новина! Здоров’я міцного мамі і принцесі".

Ребрик і Дикий стали багатодітними батьками