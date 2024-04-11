Констатация факта, - Лилия Подкопаева объяснила, почему не осуждает Влада Яму, который сбежал в США

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева прокомментировала поступок Влада Ямы, который уехал в США и остается там. По ее мнению, танцовщик решил плыть по течению.

Танцовщик Влад Яма крайне редко выходит на связь, поскольку его публикации критикуют сразу же после появления. Однако украинская гимнастка Лилия Подкопаева не стала говорить плохо о хореографе.

К слову Танцы, судейство на талант-шоу и выезд в США: как изменился Влад Яма за 30 лет карьеры

Лилия Подкопаева высказалась о Владе Яме

Спортсменка подчеркнула, что Влад Яма сделал свой выбор, поэтому каждый может сделать выводы относительно этого. И она намекнула, что танцовщик проявил слабохарактерность.

Относительно Влада Ямы, то у каждого своя судьба. Можно плыть по течению, а можно быть поездом, который тянет все вагоны, в этом случае – всю страну. Конечно, что здесь есть вопросы, и каждый делает свои выводы, но осуждать, знаете, не могу никого. Просто констатация факта, что каждый из нас принимает решение, на которое его хватает,

– отметила Лилия Подкопаева.

Что говорят звезды о Владе Яме

Андрей Бедняков с иронией относится к поступку танцовщика. Он любит пошутить о Владе Яме и других беглецах. Последний раз шоумен показал фото из Майами 12-летней давности и посмеялся, что тогда "был Владом Ямой".

Игорь Кондратюк не осуждает хореографа из-за того, что у него есть семья. Но подчеркивает, что у военных есть полное право называть его негодяем.

Ведущий "Танцуют все" Раду Поклитару был в хороших отношениях с Владом Ямой. Но со временем он перестал с ним общаться и отслеживать новости.