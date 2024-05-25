Лилия Подкопаева поделилась редким фото с 18-летним приемным сыном, мужем и дочкой

На днях приемный сын олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой закончил школу. Следовательно, знаменитость поделилась семейным фото с последнего звонка.

Известно, что подросток окончил Midtown High School, что в городе Атланта, США. Вскоре 18-летний Вадим будет поступать в вуз.

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Как сейчас выглядит сын Лилии Подкопаевой

Юноша уже совсем взрослый. На фото, которым спортсменка поделилась в сети, он позировал в традиционном выпускном наряде – мантии и квадратной шляпе с кисточкой и дипломом в руках. Рядом с ним была Лилия, ее муж, бизнесмен Игорь Дубинский, и 17-летняя дочь Каролина.

Последний звонок,

– отметила Подкопаева.



Лилия Подкопаева с мужем и детьми / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о приемном сыне Лилии Подкопаевой