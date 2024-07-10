Концерт "Второй Реки" проходил во Львове. Валерий Харчишин как раз исполнял свой хит "Уже не сам", как случился инцидент.

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Музыкант подошел слишком близко к краю сцены, оступился и упал к зрителям. Похоже, все обошлось без травм.

Валерий Харчишин упал со сцены: видео

Кроме того, Валерий Харчишин продемонстрировал зрителям свой профессионализм и то, что поет без фонограммы. Ведь на несколько секунд он отвлекся от песни, а потом встал продолжил петь.

В сети шутят о том, что украинские звезды запустили "флешмоб из падений". Ведь недавно на концерте певиц alyona alyona и Jerry Heil выступил стендап-комик Тарас Яремий – он сделал неосторожный шаг и и упал в оркестровую яму.

На одной из репетиций Евровидения-2024 alyona alyona споткнулась и упала на сцену. Тогда как в декабре 2022 года в оркестровую яму упала Jerry Heil. Тогда артистка сломала себе ребро.