В пятницу, 5 июля, Надя Дорофеева выступила с концертом в Одессе в Ibiza Beach Club. Артистка как раз исполняла одну из своих песен "Хай пишут", как в зале выключили свет.

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Певица не растерялась, а продолжала концерт. Она продолжала петь без микрофона и призвала публику тоже активно ей подпевать. Этот момент с выступления Нади Дорофеевой разлетелся по соцсетям.

Концерт Дорофеевой. Выключили свет, но это было очень невероятно, поэтому все пели без музыки. Нас не сломать,

– написал один из поклонников певицы.

Момент, когда на концерте Нади Дорофеевой выключили свет: видео

Ранее конфуз случился во время съемок нового клипа Нади Дорофеевой "Хартбит". Партнера звезды в видео внезапно заменили, поэтому певица тренировалась с ним в последнюю ночь перед съемками в Испании.