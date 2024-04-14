На фоне слухов об алкогольной зависимости: Lida Lee впервые вышла на сцену
Источник:"Музвар"
По сети активно распространяется информация об алкозависимости 33-летней певицы Lida Lee, которая ранее была бэквокалисткой Монатика. Некоторые пользователи подозревали, что из-за этого исполнительница может больше не появиться на большой сцене. Впрочем, она доказала обратное.
Лида появилась на сцене одного из старейших клубов Киева. Что интересно, ее выступления запланированы до конца апреля и на май.
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Что известно о новом выступлении Lida Lee
Концерт состоялся 12 апреля. Певица выступила в кабаре "Рояль 21+".
Что этому предшествовало
- Долгое время Lida Lee не выходила на связь с поклонниками, и уже на днях украинский блогер Богдан Беспалов сообщил, что певица якобы страдает от алкозависимости. Он отметил, что ему отправили эксклюзивные кадры исполнительницы из реабилитационного центра.
Это видео прислали из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение,
– поделился блогер.
- Беспалов подчеркнул, что, вероятно, артистка имела большие проблемы и он не был уверен, сможет ли она вернуться на сцену снова. Впрочем, как видим, знаменитость продолжает свои выступления.
- После распространения информации об алкогольной зависимости Лида обратилась к фанам. Она написала, что в самый уязвимый момент в жизни получила нож в спину от ближайших друзей. В то же время тогда исполнительница заверила, что не прощается. Это, по ее словам, лишь "последний эпизод "пропасти"". Она добавила, что, возможно, позже подробно обо всем расскажет, но сейчас она к этому не готова. После этого звезда удалила все посты в своем инстаграмме и больше никак не комментировала ситуацию.