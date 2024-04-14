На фоне слухов об алкогольной зависимости: Lida Lee впервые вышла на сцену

По сети активно распространяется информация об алкозависимости 33-летней певицы Lida Lee, которая ранее была бэквокалисткой Монатика. Некоторые пользователи подозревали, что из-за этого исполнительница может больше не появиться на большой сцене. Впрочем, она доказала обратное.

Лида появилась на сцене одного из старейших клубов Киева. Что интересно, ее выступления запланированы до конца апреля и на май.

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Что известно о новом выступлении Lida Lee

Концерт состоялся 12 апреля. Певица выступила в кабаре "Рояль 21+".

Что этому предшествовало

Долгое время Lida Lee не выходила на связь с поклонниками, и уже на днях украинский блогер Богдан Беспалов сообщил, что певица якобы страдает от алкозависимости. Он отметил, что ему отправили эксклюзивные кадры исполнительницы из реабилитационного центра.

Это видео прислали из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение,

– поделился блогер.