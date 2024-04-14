На фоне слухов об алкогольной зависимости: Lida Lee впервые вышла на сцену

14 апреля 2024, 13:28
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Источник:

"Музвар"

По сети активно распространяется информация об алкозависимости 33-летней певицы Lida Lee, которая ранее была бэквокалисткой Монатика. Некоторые пользователи подозревали, что из-за этого исполнительница может больше не появиться на большой сцене. Впрочем, она доказала обратное.

Лида появилась на сцене одного из старейших клубов Киева. Что интересно, ее выступления запланированы до конца апреля и на май.

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Что известно о новом выступлении Lida Lee

Концерт состоялся 12 апреля. Певица выступила в кабаре "Рояль 21+".

Что этому предшествовало

Это видео прислали из близкого окружения певицы. Как я понял, у них есть чат для друзей, где они общаются между собой. И там Лида рассказывала о том, как проходит сейчас ее лечение,
– поделился блогер.

  • Беспалов подчеркнул, что, вероятно, артистка имела большие проблемы и он не был уверен, сможет ли она вернуться на сцену снова. Впрочем, как видим, знаменитость продолжает свои выступления.
  • После распространения информации об алкогольной зависимости Лида обратилась к фанам. Она написала, что в самый уязвимый момент в жизни получила нож в спину от ближайших друзей. В то же время тогда исполнительница заверила, что не прощается. Это, по ее словам, лишь "последний эпизод "пропасти"". Она добавила, что, возможно, позже подробно обо всем расскажет, но сейчас она к этому не готова. После этого звезда удалила все посты в своем инстаграмме и больше никак не комментировала ситуацию.
Автор: Софія Хомишин