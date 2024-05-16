Эмоциональная пропасть, - Lida Lee заявила об измене близких на фоне слухов об алкогольной зависимости
Источник:Lida Lee
Певица Lida Lee впервые за долгое время вышла на связь. Она поделилась мыслями на фоне слухов о лечении от зависимости.
Украинская исполнительница Lida Lee (настоящее имя – Лидия Скорубская) около на месяц исчезла из инфопространства. 16 мая она опубликовала короткое сообщение и инстаграм-сториз.
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Lida Lee заявила об измене близких
В заметке Lida Lee призналась, что в наиболее уязвимый период жизни ее предали близкие люди. Она написала, что переживала насмешки.
Я полностью потеряла себя, когда он сказал, что ты сможешь все сама. Предательство близких людей, насмешки, перешептывания. В самый уязвимый момент они говорили: "Что с нее взять, она переработанный материал",
– заявила певица.
В инстаграм-сториз артистка рассказала, что сейчас у нее не самый простой период жизни. В комментариях поклонники поддерживают Lida Lee и призывают ее не опускать рук.
"Усталость. Бездействие. Неспособность действовать – не горю, а сгораю. Вырваться из эмоциональной пропасти, кажется, невозможно", – добавила звезда.
Lida Lee вышла на связь впервые за месяц / Фото из инстаграма Lida Lee
Какие слухи ходили вокруг Lida Lee
- Более месяца назад блогер Богдан Беспалов распространил информацию о том, что Lida Lee находится в реабилитационном центре борьбы с алкогольной зависимостью. Он получил видео из близкого круга певицы. Вероятно, Lida Lee рассказала о лечении в чате с друзьями, а кто-то из них распространил кадры артистки.
- Вслед за этим Lida Lee призналась, что для нее эти новости – это "удар в спину". Она заметила, что когда-то расскажет о своем состоянии, но не сейчас. Для нее этот период жизни был самым уязвимым.
- В то же время через несколько дней сетью распространили видео с Lida Lee и ее выступления в одном из кабаре. Стало понятно, что певица выходит на сцену несмотря на так называемую "зависимость".