Эмоциональная пропасть, - Lida Lee заявила об измене близких на фоне слухов об алкогольной зависимости

Певица Lida Lee впервые за долгое время вышла на связь. Она поделилась мыслями на фоне слухов о лечении от зависимости.

Украинская исполнительница Lida Lee (настоящее имя – Лидия Скорубская) около на месяц исчезла из инфопространства. 16 мая она опубликовала короткое сообщение и инстаграм-сториз.

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Lida Lee заявила об измене близких

В заметке Lida Lee призналась, что в наиболее уязвимый период жизни ее предали близкие люди. Она написала, что переживала насмешки.

Я полностью потеряла себя, когда он сказал, что ты сможешь все сама. Предательство близких людей, насмешки, перешептывания. В самый уязвимый момент они говорили: "Что с нее взять, она переработанный материал",

– заявила певица.

В инстаграм-сториз артистка рассказала, что сейчас у нее не самый простой период жизни. В комментариях поклонники поддерживают Lida Lee и призывают ее не опускать рук.

"Усталость. Бездействие. Неспособность действовать – не горю, а сгораю. Вырваться из эмоциональной пропасти, кажется, невозможно", – добавила звезда.

Lida Lee вышла на связь впервые за месяц / Фото из инстаграма Lida Lee

Какие слухи ходили вокруг Lida Lee