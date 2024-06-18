Lida Lee откровенно рассказала, что ее связывает с Даниэлем Салемом, который служит в ВСУ

В сети уже длительное время ходят слухи о том, что у Lida Lee и Даниэля Салема роман. На днях певица прокомментировала эти предположения.

Она призналась, что именно ее связывает с ресторатором. Так, Лидия, по-прежнему, отметила, что Даниэль стал тем человеком, который поддержал ее в трудные времена.

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Lida Lee и военный сблизились с началом полномасштабного вторжения. К тому же, как выяснилось, артистка приютила собаку Даниэля.

Нас связывает то, что он герой войны на сегодняшнее время и герой моей видеоработы также,

– рассказала исполнительница.

В то же время Лидия отметила, что сейчас она только познакомилась с собой, поэтому еще не хочет к себе никого подпускать. Поэтому, пока точно не известно, есть ли у ведущего и певицы романтические отношения.

Интервью с Lida Lee: смотрите видео онлайн

В каком клипе для Lida Lee снялся Даниэль Салем

Украинский защитник стал главным героем нового музыкального видео певицы на песню "Сама". В этой работе артистка делится личным опытом поиска собственного "я" и рассказывает о внутренней трансформации.

Клип является своеобразным отражением того, с чем сталкиваются звезды за кулисами сцены: давление, чрезмерное внимание к каждому слову и поступку, постоянное присутствие в медийном пространстве. Все это требует от артистов большой внутренней силы и стойкости.

В видеоработе Даниэль воплощает собирательный образ людей, готовых в любой момент поддержать своих близких. Его персонаж олицетворяет мужество, смелость и надежность.