Show 24 подготовил подборку музыкальных премьер за последнюю неделю. Приготовьтесь окунуться в мир творчества группы TVORCHI, Lida Lee, Владимира Дантеса и других артистов.

Интересно Вдохновляет на отличное настроение и зажигательный танец: в тиктоке завирусился польский трек

CHEEV

Как отметил певец, песня не о таро и гороскопах, а о праве выбора каждого человека относительно своей судьбы. В то же время атмосферный клип на трек снял режиссер Назар Баланов, который уже сотрудничал с исполнителем.

Тема таро и гороскопов, получившая популярность в последнее время, – это символ способа узнать свое будущее, будто на него нельзя никак повлиять. Но песня отвечает, что лучше доверять своим чувствам, потому что мы сами знаем себя намного лучше и можем сказать больше, чем звезды,

– отметил артист.

CHEEV – "Таро": смотрите видео онлайн

YAKTAK и Golubenko

Лирический трек рассказывает о сложностях и радости человеческих отношений. Песня также напоминает, что даже в самые тяжелые моменты, когда душа болит и все кажется потерянным, нельзя отчаиваться, потому что все, что с нами происходит, делает нас сильнее.

Она пронизана спектром эмоций, но несет в себе важный смысл: что бы ни случилось в нашей жизни - оно случается, не стоит опускать руки из-за разных мелочей. Люди покидают людей, кто-то кого-то забывает, но это всегда делает нас сильнее,

– поделились исполнители.

YAKTAK и Golubenko – "О тебе мне": смотрите видео онлайн

TVORCHI

Трек рассказывает о новой космической истории артистов и захватывает глубиной своего звучания. В то же время клип показывает влюбленность двух энергий из разных миров. Идея видеоработы была вдохновлена теорией Большого взрыва.

Песня Shine – это первый эпизод из нашей Planet X, которым мы делимся со слушателями. Она, как солнечное затмение, вызывающая мурашки по телу, с нее все начинается. Каждая из песен нашего нового альбома воспроизводит определенные чувства, из тех, которые мы пережили за последние три года. Shine – о сиянии внутри нас, что показывает дорогу, когда вокруг темно,

– подчеркнула группа.

TVORCHI – Shine: смотрите видео онлайн

REYA

Артистка через этот трек хотела показать, как легко можно потерять себя в отношениях, забыть свое настоящее "я" и оказаться в плену собственных иллюзий. Песня рассказывает историю девушки, которая оказалась в абьюзивных отношениях, которые хочет как можно скорее закончить.

Когда мы влюбляемся и не снимаем розовые очки, мы можем не видеть настоящей сущности человека. У нас все хорошо, мы счастливы и не представляем себя без второй половинки. Но со временем наступает момент, когда любовь превращается в чувство боли и мы говорим самому родному человеку – маме: "Я не того выбрала",

– поделилась певица.

REYA – "Не того выбрала": смотрите видео онлайн

Дантес

В новой песне артист рассказывает о токсичных отношениях, в которых один партнер пользуется другим. Владимир замечает, что первые звоночки будущего насилия не воспринимаются серьезно и романтизируются как проявления страстной любви, однако это является самой большой ошибкой в отношениях.

Стереотип о том, что нужно потерпеть, полюбить и принять человека таким, как он есть, и в конце концов отдать себя на уничтожение партнеру из-за искренних чувств – должен умереть,

– подчеркнул Дантес.

Дантес – "Дура": смотрите видео онлайн

МЯТА

Песня была записана в коллаборации с Asya Protsiv, для которой трек стал первым в ее творческой карьере. Музыкальная композиция поднимает важный вопрос – наслаждение от мелочей, которые создают памятные моменты в нашей жизни.

Никогда не нужно бояться вернуться в детство, Потому что детство, это первые чувства, первые опыты и радости. И даже впервые упасть, совсем не больно. Эта песня сочетает два ощущения взрослых и детей: они такие разные и такие одновременно одинаковые,

– рассказала артистка.

МЯТА – "Любите жизнь": смотрите видео онлайн

LIDA LEE

В новой работе артистка рассказывает о своем личном опыте поиска собственного "я" и о внутренней трансформации. Клип является кратким пересказом того, что происходит за кулисами артиста – давление, медийность, внимание приковано к каждому слову и движению.

LIDA LEE – "Сама": смотрите видео онлайн