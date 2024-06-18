Вона зізналася, що саме її пов'язує з ресторатором. Так, Лідія, як і раніше, зазначила, що Даніель став тією людиною, котра підтримала її у важкі часи.

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Lida Lee та військовий зблизилися з початком повномасштабного вторгнення. До того ж, як з'ясувалося, артистка прихистила собаку Даніеля.

Нас пов'язує те, що він герой війни на сьогоднішній час і герой моєї відеороботи також,

– розповіла виконавиця.

Водночас Лідія наголосила, що зараз вона тільки познайомилася з собою, тож ще не хоче до себе нікого підпускати. Відтак, поки точно незрозуміло, чи є у ведучого та співачки романтичні стосунки.

Інтерв'ю з Lida Lee: дивіться відео онлайн

У якому кліпі для Lida Lee знявся Даніель Салем

Українській захисник став головним героєм нового музичного відео співачки на пісню "Сама". У цій роботі артистка ділиться особистим досвідом пошуку власного "я" та розповідає про внутрішню трансформацію.

Кліп є своєрідним відображенням того, з чим стикаються зірки за лаштунками сцени: тиск, надмірна увага до кожного слова і вчинку, постійна присутність у медійному просторі. Усе це вимагає від артистів неабиякої внутрішньої сили та стійкості.

У відеороботі Даніель втілює збірний образ людей, готових у будь-яку мить підтримати своїх близьких. Його персонаж уособлює мужність, сміливість та надійність.