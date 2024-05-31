На днях Lida Lee не только вернулась к социальным сетям и творчеству, но и выпустила новую песню и клип "Сама". В нем снялся защитник и шоумен Даниэль Салем.

Обратите внимание Не спасла сама себя, – Lida Lee призналась, что именно ее разрушило

В инстаграм-сториз Lida Lee тепло высказалась о взаимоотношениях с Даниэлем Салемом. Он был первым человеком, который поддержал певицу в трудный период. В клипе Салем стал олицетворением мужества и смелости. Защитник воплотил собирательный образ людей, что всегда готовы подставить плечо своим близким.

У каждого в жизни должен быть человек, который тебя поддержит... Вовремя. Чтобы был тот первый человек, который скажет: "Ты сможешь!" Даниэль стал тем, кто поддержал одним из первых,

– высказалась Lida Lee об отношениях с шоуменом.



Даниэль Салем в клипе певицы / Фото из инстаграм-сториз

Даниэль Салем и Lida Lee: личная жизнь звезд