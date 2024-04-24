Я живой человек, – Леся Никитюк призналась, что имеет профиль в тиндере
Источник:Леся Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников признанием. Женщина зарегистрировалась в мобильном приложении для онлайн-знакомств.
К тому же она поделилась проблемой, с которой столкнулась во время пользования приложением. Как оказалось, ее аккаунт постоянно блокируется.
Интересно Лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ подогрел слухи о романе с пиарщицей: фото с романтической прогулки
Леся Никитюк установила приложение для знакомств
Леся установила тиндер, чтобы знакомиться и общаться с мужчинами. Однако, на ее профиль жалуются другие пользователи, поскольку думают, что за фотографией телеведущей скрываются аферисты.
Так, Никитюк вышла на связь с подписчиками и сообщила, что это ее настоящая страница. В то же время она подчеркнула, что нет необходимости больше жаловаться на аккаунт.
Это я использую свои фотографии. Это я в тиндере. Ну я живой человек. Я есть в тиндере,
– заявила Никитюк.
Леся Никитюк показала свой профиль в тиндере / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно о личной жизни Никитюк
- Телеведущая почти никак не говорит о личной жизни.
- В связи с этим поклонники Леси даже предлагали ей принять участие в проекте "Холостячка", чтобы женщина нашла любовь.
- Однако, в феврале этого года Никитюк намекнула на возможный роман. В своих соцсетях она рассказала, что находится в свободных отношениях.
- Впрочем, Леся создала аккаунт в тиндере, поэтому это может говорить о том, что сердце женщины не занято.