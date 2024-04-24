К тому же она поделилась проблемой, с которой столкнулась во время пользования приложением. Как оказалось, ее аккаунт постоянно блокируется.

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Леся Никитюк установила приложение для знакомств

Леся установила тиндер, чтобы знакомиться и общаться с мужчинами. Однако, на ее профиль жалуются другие пользователи, поскольку думают, что за фотографией телеведущей скрываются аферисты.

Так, Никитюк вышла на связь с подписчиками и сообщила, что это ее настоящая страница. В то же время она подчеркнула, что нет необходимости больше жаловаться на аккаунт.

Это я использую свои фотографии. Это я в тиндере. Ну я живой человек. Я есть в тиндере,

– заявила Никитюк.



Леся Никитюк показала свой профиль в тиндере / Скриншот из инстаграмм-сторис

Что известно о личной жизни Никитюк