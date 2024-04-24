До того ж вона поділилася проблемою, з якою стикнулася під час користування додатком. Як виявилося, її аккаунт постійно блокується.

Цікаво Лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ підігрів чутки про роман з піарницею: фото з романтичної прогулянки

Леся Нікітюк встановила застосунок для знайомств

Леся встановила тіндер, щоб знайомитися та спілкуватися з чоловіками. Однак, на її профіль скаржаться інші користувачі, оскільки думають, що за світлиною телеведучої приховуються аферисти.

Так, Нікітюк вийшла на зв'язок з підписниками і повідомила, що це її справжня сторінка. Водночас вона наголосила, що не має потреби більше скаржитися на аккаунт.

Це я використовую свої фотографії. Це я в тіндері. Ну я жива людина. Я є в тіндері,

– заявила Нікітюк.



Леся Нікітюк показала свій профіль у тіндері / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Нікітюк