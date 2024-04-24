До того ж вона поділилася проблемою, з якою стикнулася під час користування додатком. Як виявилося, її аккаунт постійно блокується.
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Леся Нікітюк встановила застосунок для знайомств
Леся встановила тіндер, щоб знайомитися та спілкуватися з чоловіками. Однак, на її профіль скаржаться інші користувачі, оскільки думають, що за світлиною телеведучої приховуються аферисти.
Так, Нікітюк вийшла на зв'язок з підписниками і повідомила, що це її справжня сторінка. Водночас вона наголосила, що не має потреби більше скаржитися на аккаунт.
Це я використовую свої фотографії. Це я в тіндері. Ну я жива людина. Я є в тіндері,
– заявила Нікітюк.
Леся Нікітюк показала свій профіль у тіндері / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Нікітюк
- Телеведуча майже ніяк не говорить про особисте життя.
- У зв'язку з цим прихильники Лесі навіть пропонували їй взяти участь у проєкті "Холостячка", щоб жінка знайшла кохання.
- Однак, у лютому цього року Нікітюк натякнула на можливий роман. У своїх соцмережах вона розповіла, що перебуває у вільних стосунках.
- Втім, Леся створила акаунт у тіндері, тому це може говорити про те, що серце жінки не зайняте.