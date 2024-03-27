Украинская артистка Надя Дорофеева опубликовала на личной странице интимный снимок. Исполнительница не стесняется представать в откровенных образах перед своей аудиторией.

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Новый образ Нади Дорофеевой

Певица позировала перед камерой топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Она надела лишь широкие голубые джинсы с массивными карманами и поясом.

Образ Нади Дорофеевой дополняли серебряные украшения и элегантная прическа. Звезда уложила волосы в стиле пляжных волн.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

О чем призналась певица

Этим откровенным снимком Надя Дорофеева привлекла внимание к важности проверять свое здоровье. Она призналась, что имеет проблемы с гормонами. Однако звезда раньше не осознавала, что они так сильно могут влиять на состояние.

Благодаря сообщению Кати Сильченко Дорофеева поняла, почему в течение последних 3 лет просыпалась уставшей, чувствовала слабость в течение дня.

Ежедневно я боролась и считала себя то ли ленивой, то ли апатичной, то ли депрессивной, то ли просто человеком, который постоянно не может выспаться... Ежедневно я по очереди вычеркивала эти варианты, ведь осознавала, что все из этого перечня точно не обо мне,

– отметила артистка.

Певице подняли дозировку препарата, который она принимала ранее. Благодаря этому она уже месяц хорошо себя чувствует.



"Я не знала, что ТТГ так влияет. Абсолютно на все. Я, взрослая девочка, этого не знала. А точнее я просто не обращала на это внимания, которое на самом деле должна была обратить. Хочу внимательнее заняться этим вопросом. И вам напоминаю: ну обнимите наконец себя", – обратилась Надя Дорофеева к поклонникам.