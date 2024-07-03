Позволяю себе быть резкой, – Лера Мандзюк в очередной раз высказалась о скандале с "тупенькими" детьми

3 июля 2024, 18:25
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Завтрак с 1+1

На днях произошел скандал с участием юмористки Леры Мандзюк, которая пошутила о детях с инвалидностью. Она в очередной раз прокомментировала свой юмор и рассказала, о чем будет готовить следующий стендап.

Лера отметила, что вынесла урок из этой ситуации. Впрочем, женщина уверена, что это не последнее ее недоразумение со зрителями.

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Мандзюк отметила, что ситуация произошла на юмористическом выступлении – стендапе и от него стоило ожидать шуток. По словам юмористки, это самый острый жанр юмора, поэтому каждый зритель должен понимать, куда он пришел. Лера выступала с импровизацией, что не каждый комик сможет воспроизвести.

Я не сказала ничего незаконного и не подстрекала к действиям. Возможно, я даже себя имела в виду "тупенькой", потому что тоже ленилась во время учебы. Я позволяю себе быть резкой настолько. У меня есть границы и границы, которые я не буду нарушать,
– заверила юмористка.

Звезда сделала вывод, что должна обладать большим количеством информации, чтобы понимать как пользоваться ею в дальнейшем. Интересно, что ее следующий стендап будет именно о хейте и вражде в сети.

Я думаю, что это не последнее недоразумение, которое у меня возникло. Это же стендап, и это импровизация,
– призналась Лера.

Лера Мандзюк о скандале с выступлением: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале с Лерой Мандзюк

  • На одном из своих выступлений она говорила со зрительницей, которая работала ассистентом учителя. Лера пошутила, что сейчас каждому преподавателю нужны секретари, психологи и даже травматологи.
  • Однако, когда Мандзюк училась в школе, то у ее учительницы "тоже был ассистент – деревянная указка". Детей с инвалидностью, с которыми работает ассистентка, юмористка назвала "тупенькими", чем вызвала хейт в свою сторону.
  • Лера высказалась о своей шутке, отметив о своей неосведомленности. Она опубликовала видео с этим выступлением в сеть, потому что стремилась к обсуждению темы детей с инвалидностью.
  • Как заверила Мандзюк, ничего плохого она не хотела сказать о малышах.

Автор: Влада Пономарьова