Лера отметила, что вынесла урок из этой ситуации. Впрочем, женщина уверена, что это не последнее ее недоразумение со зрителями.
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Мандзюк отметила, что ситуация произошла на юмористическом выступлении – стендапе и от него стоило ожидать шуток. По словам юмористки, это самый острый жанр юмора, поэтому каждый зритель должен понимать, куда он пришел. Лера выступала с импровизацией, что не каждый комик сможет воспроизвести.
Я не сказала ничего незаконного и не подстрекала к действиям. Возможно, я даже себя имела в виду "тупенькой", потому что тоже ленилась во время учебы. Я позволяю себе быть резкой настолько. У меня есть границы и границы, которые я не буду нарушать,
– заверила юмористка.
Звезда сделала вывод, что должна обладать большим количеством информации, чтобы понимать как пользоваться ею в дальнейшем. Интересно, что ее следующий стендап будет именно о хейте и вражде в сети.
Я думаю, что это не последнее недоразумение, которое у меня возникло. Это же стендап, и это импровизация,
– призналась Лера.
Лера Мандзюк о скандале с выступлением: смотрите видео онлайн
Что известно о скандале с Лерой Мандзюк
- На одном из своих выступлений она говорила со зрительницей, которая работала ассистентом учителя. Лера пошутила, что сейчас каждому преподавателю нужны секретари, психологи и даже травматологи.
- Однако, когда Мандзюк училась в школе, то у ее учительницы "тоже был ассистент – деревянная указка". Детей с инвалидностью, с которыми работает ассистентка, юмористка назвала "тупенькими", чем вызвала хейт в свою сторону.
- Лера высказалась о своей шутке, отметив о своей неосведомленности. Она опубликовала видео с этим выступлением в сеть, потому что стремилась к обсуждению темы детей с инвалидностью.
- Как заверила Мандзюк, ничего плохого она не хотела сказать о малышах.