Лера отметила, что вынесла урок из этой ситуации. Впрочем, женщина уверена, что это не последнее ее недоразумение со зрителями.

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Мандзюк отметила, что ситуация произошла на юмористическом выступлении – стендапе и от него стоило ожидать шуток. По словам юмористки, это самый острый жанр юмора, поэтому каждый зритель должен понимать, куда он пришел. Лера выступала с импровизацией, что не каждый комик сможет воспроизвести.

Я не сказала ничего незаконного и не подстрекала к действиям. Возможно, я даже себя имела в виду "тупенькой", потому что тоже ленилась во время учебы. Я позволяю себе быть резкой настолько. У меня есть границы и границы, которые я не буду нарушать,

– заверила юмористка.

Звезда сделала вывод, что должна обладать большим количеством информации, чтобы понимать как пользоваться ею в дальнейшем. Интересно, что ее следующий стендап будет именно о хейте и вражде в сети.

Я думаю, что это не последнее недоразумение, которое у меня возникло. Это же стендап, и это импровизация,

– призналась Лера.

Лера Мандзюк о скандале с выступлением: смотрите видео онлайн

Что известно о скандале с Лерой Мандзюк