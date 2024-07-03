Лєра наголосила, що винесла урок з цієї ситуації. Втім, жінка впевнена, що це не останнє її непорозуміння з глядачами.
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Мандзюк зазначила, що ситуація сталася на гумористичному виступі – стендапі й від нього варто було очікувати жартів. За словами гумористки, це найгостріший жанр гумору, тому кожен глядач має розуміти, куди він прийшов. Лєра виступала з імпровізацією, що не кожен комік зможе відтворити.
Я не сказала нічого незаконного і не підбурювала до дій. Можливо, я навіть себе мала на увазі "тупенькою", бо теж лінувалася під час навчання. Я дозволяю собі бути різкою аж настільки. У мене є межі та кордони, які я не буду порушувати,
– запевнила гумористка.
Зірка зробила висновок, що має володіти більшою кількістю інформації, щоб розуміти як користуватися нею надалі. Цікаво, що її наступний стендап буде саме про хейт і ворожнечу в мережі.
Я думаю, що це не останнє непорозуміння, яке в мене виникло. Це ж стендап, і це імпровізація,
– зізналася Лєра.
Лєра Мандзюк про скандал з виступом: дивіться відео онлайн
Що відомо про скандал з Лєрою Мандзюк
- На одному зі своїх виступів вона говорила з глядачкою, яка працювала асистентом вчителя. Лєра пожартувала, що наразі кожному викладачу потрібні секретарі, психологи та навіть травматологи.
- Однак, коли Мандзюк вчилася в школі, то в її вчительки "теж був асистент – дерев'яна указка". Дітей з інвалідністю, з якими працює асистентка, гумористка назвала "тупенькими", чим викликала хейт у свій бік.
- Лєра висловилася про свій жарт, зазначивши про свою необізнаність. Вона опублікувала відео з цим виступом в мережу, бо прагнула обговорення теми дітей з інвалідністю.
- Як запевнила Мандзюк, нічого поганого вона не хотіла сказати про малечу.