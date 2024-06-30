Впрочем, Лера признала свою ошибку и извинилась у фанатов. По словам Мандзюк, ей жаль, что возникло такое недоразумение.
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Смущение поклонников юмористки вызвал ее пост в соцсетях, в котором она на одном из своих выступлений говорит с аудиторией. К разговору присоединилась ассистентка учителя, которая работает с детьми с инвалидностью. Лера пошутила, что сейчас каждому преподавателю нужны секретари, психологи и даже травматологи.
Однако, когда Мандзюк училась в школе, то у ее учительницы "тоже был ассистент – деревянная указка". В то же время комик назвала детей с инвалидностью "самыми тупыми", чем вызвала хейт в свою сторону.
Пользователи не стали в стороне от подобных шуток. Юзеры осудили отсутствие знаний Леры об инклюзии.
- "Незнание не освобождает от ответственности. В 2024 году не знать про инклюзию и людей, которые живут рядом – это что-то фантастическое";
- "Над чем вы шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией!";
- "Для юмора нужен мощный интеллектуальный фундамент. Потому что не знать об инклюзии – испанский стыд от начала и до конца этой юмористической импровизации";
- "Допустим, вы не в теме инклюзии. Но "детей, которым сложно освоить материал", "двоечников" называть самыми тупенькими – это должно быть смешно? Просто нет слов".
В то же время Лера уже прокомментировала свою шутку. Юмористка отметила, что не знала о наличии профессии ассистента учителя, пока не услышала об этом во время выступления. Комик опубликовала видео в сеть, поскольку стремилась обсуждения темы детей с инвалидностью. Как заверила Мандзюк, ничего плохого она не хотела сказать о малышах.
Мне жаль, что возникло это недоразумение. Моя необразованность пусть служит примером для других людей, которые не догадываются, что в обществе такие проблемы есть. Тем более сейчас, когда количество людей с инвалидностью в нашей стране растет из-за войны,
– поделилась Лера.
Что известно о Лере Мандзюк
- Юмористка мечтала выступать в КВН, но не смогла найти команду, которая бы взяла ее к себе. С того момента она начала интересоваться сольным стендапом.
- Лера дважды стала победительницей шоу "Рассмеши комика". Также она появлялась в "Женском квартале" и в проекте "Богиня шопинга".
- Сейчас Мандзюк выступает с сольными стендап-турами в Украине и Европе. К тому же юмористка проводит благотворительные концерты, в том числе и для военных.