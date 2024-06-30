Впрочем, Лера признала свою ошибку и извинилась у фанатов. По словам Мандзюк, ей жаль, что возникло такое недоразумение.

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Смущение поклонников юмористки вызвал ее пост в соцсетях, в котором она на одном из своих выступлений говорит с аудиторией. К разговору присоединилась ассистентка учителя, которая работает с детьми с инвалидностью. Лера пошутила, что сейчас каждому преподавателю нужны секретари, психологи и даже травматологи.

Однако, когда Мандзюк училась в школе, то у ее учительницы "тоже был ассистент – деревянная указка". В то же время комик назвала детей с инвалидностью "самыми тупыми", чем вызвала хейт в свою сторону.

Пользователи не стали в стороне от подобных шуток. Юзеры осудили отсутствие знаний Леры об инклюзии.

"Незнание не освобождает от ответственности. В 2024 году не знать про инклюзию и людей, которые живут рядом – это что-то фантастическое";

"Над чем вы шутите? Над колоссальной работой родителей? Над детьми с инвалидностью, над инклюзией!";

"Для юмора нужен мощный интеллектуальный фундамент. Потому что не знать об инклюзии – испанский стыд от начала и до конца этой юмористической импровизации";

"Допустим, вы не в теме инклюзии. Но "детей, которым сложно освоить материал", "двоечников" называть самыми тупенькими – это должно быть смешно? Просто нет слов".

В то же время Лера уже прокомментировала свою шутку. Юмористка отметила, что не знала о наличии профессии ассистента учителя, пока не услышала об этом во время выступления. Комик опубликовала видео в сеть, поскольку стремилась обсуждения темы детей с инвалидностью. Как заверила Мандзюк, ничего плохого она не хотела сказать о малышах.

Мне жаль, что возникло это недоразумение. Моя необразованность пусть служит примером для других людей, которые не догадываются, что в обществе такие проблемы есть. Тем более сейчас, когда количество людей с инвалидностью в нашей стране растет из-за войны,

– поделилась Лера.

Что известно о Лере Мандзюк