Втім, Лєра визнала свою помилку та перепросила у фанатів. За словами Мандзюк, їй шкода, що виникло таке непорозуміння.

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Збентеження прихильників гумористки викликав її пост у соцмережах, в якому вона на одному зі своїх виступів говорить з аудиторією. До розмови приєдналася асистентка вчителя, яка працює з дітьми з інвалідністю. Лєра пожартувала, що наразі кожному викладачу потрібні секретарі, психологи та навіть травматологи.

Однак, коли Мандзюк вчилася в школі, то в її вчительки "теж був асистент – дерев'яна указка". Водночас комік назвала дітей з інвалідністю "найтупішими", чим викликала хейт у свій бік.

Користувачі не стали осторонь подібних жартів. Юзери засудили відсутність знань Лєри про інклюзію.

"Незнання не звільняє від відповідальності. У 2024 році не знати про інклюзію і людей, які живуть поруч – це щось фантастичне";

"Над чим ви жартуєте? Над колосальною роботою батьків? Над дітьми з інвалідністю, над інклюзією!";

"Для гумору потрібен потужний інтелектуальний фундамент. Бо не знати про інклюзію – іспанський сором від початку і до кінця цієї гумористичної імпровізації";

"Припустимо, ви не в темі інклюзії. Але "дітей, яким складно опанувати матеріал", "двієчників" називати самими тупенькими – це має бути смішно? Просто немає слів".

Водночас Лєра вже прокоментувала свій жарт. Гумористка зазначила, що не знала про наявність професії асистента вчителя, поки не почула про це під час виступу. Комік опублікувала відео в мережу, оскільки прагнула обговорення теми дітей з інвалідністю. Як запевнила Мандзюк, нічого поганого вона не хотіла сказати про малечу.

Мені шкода, що виникло це непорозуміння. Моя неосвіченість хай слугує прикладом для інших людей, які не здогадуються, що в суспільстві такі проблеми є. Тим більше зараз, коли кількість людей з інвалідністю в нашій країні зростає через війну,

– поділилася Лєра.

Що відомо про Лєру Мандзюк