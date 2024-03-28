Леонардо Ди Каприо женится на известной итальянской модели, – СМИ

В прессе заговорили о возможных планах Леонардо Ди Каприо жениться. Его избранница покрасовалась на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо не рассказывает о личной жизни. Новости о его отношениях сообщают лишь папарацци, которые фотографируют актера с той или иной избранницей.

К слову Звезда "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй потеряла ребенка во время беременности

Леонардо Ди Каприо, возможно, женится

Теперь Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти подогрели слухи о помолвке. Итальянская модель пообедала с актером в мексиканском ресторане в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце Черетти было невозможно не заметить массивное кольцо.

Пока что неизвестно, действительно ли знаменитость сделал предложение возлюбленной. Однако до этого Виттория не появлялась на публике с таким украшением.

Что известно об отношениях пары