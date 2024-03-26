В то же время сейчас знаменитость решилась подробнее о нем рассказать. Она добавила, что две ее другие беременности тоже были непростыми.

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Когда Энн Хэтэуэй потеряла ребенка

Актриса отметила, что первая беременность у нее состоялась в 2015 году, но тогда она потеряла младенца из-за выкидыша. Ей было очень сложно, но она продолжала работать и даже исполняла роль женщины-пилота в бродвейской постановке Grounded.

С первого раза у меня не получилось. Я играла в спектакле, и мне приходилось рожать на сцене каждый вечер. Это было слишком, это был непростой период, но когда я была на сцене, то притворялась, что все в порядке,

– поделилась звезда.

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