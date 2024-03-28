Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо не розповідає про особисте життя. Новини щодо його стосунків повідомляють лиш папараці, які фотографують актора з тою чи іншою обраницею.
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Леонардо Ді Капріо, можливо, одружується
Тепер Леонардо Ді Капріо та його дівчина Вітторія Черетті підігріли чутки про заручини. Італійська модель пообідала з актором у мексиканському ресторані в Лос-Анджелесі. На безіменному пальці Черетті було неможливо не помітити масивну каблучку.
Поки що невідомо, чи справді знаменитість освідчився коханій. Однак до цього Вітторія не з'являлася на публіці з такою прикрасою.
Що відомо про стосунки пари
- Вперше зірок побачили разом на побаченні минулого літа. Їх сфотографували на танцмайданчику у клубі в Ібіці. Відтоді вони часто виходять у світ разом.
- Інсайдери кажуть, що Леонардо та Вітторія познайомили одне одного зі своїми сім'ями. Вони проводять багато часу разом та люблять дізнаватися щось нове.
- Напередодні церемонії премії Оскар Леонардо Ді Капріо бачили з колегою на вечірці, через що фани запідозрили розставання актора з моделлю. Та схоже, у пари все-таки все серйозно.