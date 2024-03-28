Голливудская звезда Леонардо Ди Каприо не рассказывает о личной жизни. Новости о его отношениях сообщают лишь папарацци, которые фотографируют актера с той или иной избранницей.
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Леонардо Ди Каприо, возможно, женится
Теперь Леонардо Ди Каприо и его девушка Виттория Черетти подогрели слухи о помолвке. Итальянская модель пообедала с актером в мексиканском ресторане в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце Черетти было невозможно не заметить массивное кольцо.
Пока что неизвестно, действительно ли знаменитость сделал предложение возлюбленной. Однако до этого Виттория не появлялась на публике с таким украшением.
Что известно об отношениях пары
- Впервые звезд увидели вместе на свидании прошлым летом. Их сфотографировали на танцплощадке в клубе в Ибице. С тех пор они часто выходят в свет вместе.
- Инсайдеры говорят, что Леонардо и Виттория познакомили друг друга со своими семьями. Они проводят много времени вместе и любят узнавать что-то новое.
- Накануне церемонии премии Оскар Леонардо Ди Каприо видели с коллегой на вечеринке, из-за чего фаны заподозрили расставание актера с моделью. Но похоже, у пары все-таки все серьезно.