Сочетание панк и инди-рока: LELY45 сделала кавер на трек группы "Скрябин"
Источник:"Дом звукозаписи"
Героиней нового выпуска программы Тины Кароль "Дом звукозаписи" стала молодая артистка LELY45, настоящее имя которой Людмила Белоусова. Она перепела трек группы "Скрябин".
Певица исполнила хит 2000-х "Наши". Слушателям очень понравилось, они отметили, что исполнительнице удалось это сделать на высоком уровне.
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Артистка с группой соединила панк-рок и инди-рок, что образовало особое звучание. Как поделилась, Тина Кароль, на это у них было всего два часа.
Я люблю "Скрябина", некоторые песни знаю от первой строчки до последней, некоторые я могу интуитивно подпевать. В песне "Наши" я очень органична, я попыталась передать ту атмосферу, которую очевидно закладывал Кузьма. Наверное, у меня это удалось. Эта песня, как никогда важна, ведь она отражает единый месседж общества: мы украинцы, и мы этим гордимся,
– поделилась Людмила Белоусова.
Заметим, что в этой серии "ДЗЗ" Тина Кароль к тому же пообщалась с гитаристом группы "Скрябин" Алексеем Зволинским, журналистом Виталием Бардецким и вдовой Андрея Кузьменко Светланой Бабийчук. Певица даже побывала у нее дома.
"Дом звукозаписи": смотрите выпуск онлайн
В комментариях под видео зрители отметили, что очень благодарны Тине Кароль за проект и LELY45 за исполнение композиции.
- "Какой содержательный выпуск! Как всегда на высоком уровне. Спасибо за возможность заглянуть в творческую атмосферу Кузьмы. Тина молодец. LELY45 классно передала атмосферу песни";
- "Какой замечательный результат! Невероятная, настоящая, красивая, талантливая артистка LELY45! Желаю успехов ей, группе "Скрябин" и оркестру. Отдельная благодарность Тине Кароль!";
- "Впервые слышу эту песню Скрябина. Слова Андрея еще долго для нашей нации будут актуальными. Спасибо";
- "Меня мурашило не один раз во время просмотра, и пару раз навернулись слезы. Тина, спасибо вам в который раз за этот проект – это просто красота и глубина в одном флаконе! Замечательно, что вы создали такой интересный способ объединять поколения через музыку, сохраняя и давая новую жизнь прекрасному музыкальному наследию нашего народа, раскрывая историю артистов и создание этих невероятных композиций, действительно незаслуженно забытых, а для некоторых может и никогда не известных. Поклон вам низкий".
Что известно о проекте "Дом звукозаписи"
- Это авторская музыкальная программа Тины Кароль, созданная специально для ютуба. Ее цель – возродить песни, которые были незаслуженно забыты.
- Шоу снимается в легендарном Доме звукозаписи Украинского радио, где на протяжении более 50 лет записывались украинские песни. Название проекта отражает как эту локацию, так и саму суть музыкальных перформансов.
- В каждом выпуске Тина принимает нового гостя, с которым они вместе создают уникальную версию выбранной композиции и исследуют ее историю. Среди первых участников были Юлия Санина, SHUMEI и ONUKA.