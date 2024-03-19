Леди Роуз Генбери впервые ответила на слухи о романе с принцем Уильямом: была ли измена

Американский комик и ведущий Стивен Колберт на своем шоу вызвал волну слухов о романе принца Уильяма с Роуз Генбери, маркизой Чолмонделей. Из-за этого леди Роуз пришлось сделать официальное заявление.

Адвокаты маркизы распространили официальное обращение от ее имени, отметив ложность сплетен.

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Является ли Роуз Генбери любовницей принца Уильяма

Слухи и теории об отношениях между леди Роуз Генбери и принцем Уильямом начали распространяться еще в 2019 году.

В то же время Стивен Колберт предположил, что исчезновение Кейт Миддлтон может быть тесно связано с новым романом ее мужа, указав при этом на Роуз Генбери.

Боюсь, у меня тревожные новости о королевской семье Англии. Интернет–детективы предполагают, что отсутствие Кейт может быть связано с романом ее мужа Уильяма,

– отмечает Стивен Колберт.

Однако, адвокаты маркизы опровергли все теории интернет–пользователей.

Эти слухи абсолютно неправдивы,

– заявили адвокаты Генбери.

Что известно о леди Роуз