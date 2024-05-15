Обычно, исполнительница редко делится с поклонниками семейными фотографиями. Поэтому ее фанаты были рады увидеть новые кадры с избранником.

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Какое фото опубликовала Lama

Артистка опубликовала фотографию, на которой предстает вместе с любимым мужем Романом. Певица одета в зеленый свитшот, а ее избранник – в черную футболку и джинсовую куртку. Свой образ он дополнил черными солнцезащитными очками.

Lama поздравила украинцев с праздником и призналась, что самым ценным в ее жизни является семья.

Самая большая ценность моей жизни – семья! Это наше общее ядро с любимым, где мы формируем личности друг друга. В своей семье я всегда нахожу отраду, силу и безграничную любовь – это святилище, которое питает и поддерживает меня,

– заверила певица.

Что известно об отношениях Lama с Романом