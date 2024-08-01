Попри те, що виконавиця рідко ділиться сімейним контентом, вона вирішила зробити виняток і навіть показала ніжне фото з коханим. Водночас Lama присвятила Роману чуттєві рядки.

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У своїх соцмережах вона опублікувала спільну світлину з чоловіком. Пара позує в обіймах одне одного та усміхається в камеру на тлі краєвидів Києва. Співачка звернулася до коханого та подякувала йому за всі проведені миті разом.

Наші 8 років любові. Це справжня спільна подорож, яка почалася з першого погляду і триває через тисячі моментів, кожен з яких додає новий штрих до картини нашої спільної історії. Це час, коли ми разом переживали злети й падіння, розуміли одне одного без слів,

– зізналася зірка.

За словами артистки, 8 років стосунків подарували їй можливість щодня досліджувати щось нове, насолоджуватися кожною миттю та створювати спільні традиції з обранцем. Виконавиця запевнила, що між нею з коханим панують лише любов і взаєморозуміння.

Це безліч спільних вечорів, коли світ зупинявся, і ми залишалися лише вдвох – в теплі й затишку, де кожне слово має вагу, а кожний погляд говорить більше за тисячу слів. Це час, коли ми вчилися цінувати кожен день і кожну хвилину разом. Це вісім років, які показали, що справжня любов не боїться труднощів і випробувань, а навпаки, стає міцнішою та сильнішою!

– підкреслила зірка.

Нагадаємо, Lama розповідала, що не відчуває 18-річної різниці у віці з Романом. Вона описала його, як дуже розумну та зрілу людину, з якою має духовний зв'язок, спільні інтереси та однакове мислення. Відомо, що Роман працює у фінансовій сфері та йому вдається приділяти увагу роботі й сім'ї.