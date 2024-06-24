Она считает, что критика в интернете может иметь политическую подоплеку. По ее словам, творчество "Квартала" сейчас находится под пристальным наблюдением отдельных представителей политических кругов.

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Ирина Сопонару думает, что если бы основателем "Квартала 95" не был Владимир Зеленский, то о вышеупомянутых номерах никто не говорил бы.

Предыдущие годы "Квартал" никто не трогал. Я понимаю откуда растут ноги. Это политический заказ. Потому что у нас на носу выборы президента и кто-то рвется к власти так, что готов этот "Квартал" дискредитировать со всех сторон. Я не понимаю, как можно не видеть связи между этим. Между этими двумя событиями,

– объяснила актриса.

Она подчеркнула, что номер о начальнике Ровенского ТЦК считает смешным, поэтому хейт, на ее взгляд, высосан из пальца.

Меня ничего не смутило. Эта ситуация произошла. Мы ее не придумали. Она разлетелась, и все посмеялись над этим. Это же не мы придумали ее. Это пародия. Там мы никого не оскорбляем. Мне кажется, что даже как-то пытались оправдать это. Единственная претензия, которая может быть, это то что мы в военной форме. Так мы же актеры. Актеры в кино тоже одевают военную форму. Мы военных очень любим, уважаем, много помогаем,

– сказала звезда "Квартала 95".

В то же время знаменитость извинилась, если их шутка кого-то действительно задела за живое.

Если мы кого-то обидели, то нам очень стыдно. Мы не хотели кого-то обидеть. Не это наша цель. Мы хотим, чтобы людям в это время было немножко веселее. Я не верю что это идейный хейт,

– подытожила Сопонару.

Интервью с Ириной Сопонару: смотрите видео онлайн

О каком именно номере идет речь

Объектом насмешек тогда стал Александр Ярмошевич – начальник Ровенского территориального центра комплектования, который попал под волну общественного осуждения после обнародования видеоматериалов. На записях видно, как чиновник на рабочем месте целовался с разными женщинами-подчиненными.

Артисты "Квартала" отреагировали на этот инцидент в свойственной им манере. В новом выпуске программы актрисы, которые играли сотрудниц ТЦК, намекали новой коллеге на специфические "правила" их коллектива. Вроде бы руководитель использовал систему поцелуев и интимных прикосновений для шифрования от российских спецслужб под кодовым названием "ДПО" – "прикосновения-поцелуи-обнимашки".

Впоследствии выясняется, что начальник с помощью языка "определил русскоязычную челюсть" и понял, кто был шпионкой среди профессионального состава.

Главную мужскую роль в спектакле исполнил комик Андрей Рыбак, который на публике "лапает" коллег по сценарию. В номере "засветилась" также юмористки Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова и Александра Машлятина.