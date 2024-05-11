Кто победит на Евровидении-2024: опрос среди зрителей прямо из Мальме

11 мая стартует гранд-финал Евровидения-2024. Уже совсем скоро мы узнаем имя победителя конкурса. Зрители, которые сейчас находятся в Мальме поделились мнением относительно вероятного триумфатора нынешнего конкурса.

Show 24 провел опрос среди зрителей Евровидения-2024 в Мальме. Они высказали разные мнения относительно вероятного победителя конкурса.

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Кто победит в Евровидении-2024

Большинство еврофанов уверены, что это будет представитель Хорватии Baby Lasagna с композицией Rim Tim Tagi Dim. Впрочем, некоторые считают, что победителем станет участник от Швейцарии Nemo с треком The Code. В то же время хрустальный кубок могут получить Ирландия или Украина, по мнению еврофанов.

Эксклюзивный опрос еврофанов в Мальме: смотрите видео онлайн

Что известно о финале Евровидения-2024