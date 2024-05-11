Show 24 провел опрос среди зрителей Евровидения-2024 в Мальме. Они высказали разные мнения относительно вероятного победителя конкурса.
Не пропустите Финал Евровидения-2024 скоро в эфире: онлайн-трансляция песенного конкурса из Мальме
Кто победит в Евровидении-2024
Большинство еврофанов уверены, что это будет представитель Хорватии Baby Lasagna с композицией Rim Tim Tagi Dim. Впрочем, некоторые считают, что победителем станет участник от Швейцарии Nemo с треком The Code. В то же время хрустальный кубок могут получить Ирландия или Украина, по мнению еврофанов.
Эксклюзивный опрос еврофанов в Мальме: смотрите видео онлайн
Что известно о финале Евровидения-2024
- Он состоится, в субботу, 11 мая. В этот день станет известно имя победителя Евровидения-2024.
- Лидером букмекеров сейчас является представитель Хорватии – Baby Lasagna. Именно он может получить заветный кубок. Второе место прогнозируют представительницы Израиля – Эден Голан. Третье место может занять Швейцария. В то же время Украина пока занимает шестое звено, по прогнозам букмекеров.
- Прямой эфир начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию Евровидения-2024 можно просматривать на нескольких платформах: телеканал и сайт "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua, ютуб-канал "Евровидение Украина".