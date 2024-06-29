Во время российско-украинской войны вопрос языка стал краеугольным камнем вокруг которого идут острые дискуссии. Кто-то начал сейчас изучать государственный язык, кому-то достаточно того, что уже знает, а другие всю жизнь разговаривали на украинском. Звезды, как лидеры мнений, для своих поклонников иногда выступают авторитетами в этом вопросе.

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Кто из звезд всегда общался на украинском языке

Ольга Фреймут

Телеведущая была и остается одной из самых эксцентричных личностей нашего инфопространства. Наибольшую популярность получила участием в проектах "Подъем", "Ревизор", "Кто сверху?", "Инспектор Фреймут" и другие.

Несмотря на то, что сейчас женщина с семьей проживает в Великобритании, Ольга всегда разговаривала на украинском, как в повседневной жизни, так и на телевидении. Ее изюминкой было употреблять диалектические слова, что придавали разговору новую языковую окраску.

Ольга Фреймут / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Михаил Хома (Дзидзьо)

Певец родился на Западе Украины. В одном из интервью исполнитель рассказывал, что это нормально в Украине разговаривать на украинском и уважать свой язык. Других мыслей даже быть не может.

Дзидзьо вырос на народных песнях, культуре и традиции. Он уверен, что стоило бы российское запретить, а украинское взять на вооружение.

Михаил Хома (Дзидзьо) / Фото из инстаграма певца

Сергей Притула

Украинский общественный деятель и волонтер, а в прошлом – юморист и телеведущий, всегда строил программы и выступал на украинском.

В 2022 году Сергей говорил, что сейчас в обществе не стоит языковой вопрос, ведь люди сами начали переходить с русского. По его мнению, бытовое общение – это выбор каждого. Притула выразил сожаление за конфликтные ситуации на языковой почве, но в то же время понимает тех, кто агрессивно реагирует на русский язык.

Сергей Притула / Фото из инстаграма волонтера

Кристина Соловий

Певица выразила жестокую позицию относительно того, что нужно разговаривать на украинском. В частности, в интервью Маше Ефросининой, она упрекнула всех артистов, что до полномасштабного вторжения они заигрывали с россиянами. По ее мнению, у этих знаменитостей всегда будет кровь украинцев на руках, на сердце и на душе.

Кристина Соловий / Фото из инстаграма певицы

Тоня Матвиенко

Дочь легендарной певицы Нины Матвиенко всегда лелеяла украинский язык в своих песнях и творчестве. Она как-то рассказывала, что на одной из вечеринок ее упрекнули за украинский. Тоня же сказала, что на русском говорить может, но не хочет.

Тоня Матвиенко / Фото из инстаграма певицы

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитела" еще со студенческих лет стремился донести публике, что нужно возрождать украинский язык и культуру. Несмотря на то, что русский в то время доминировал, команда не отказалась от поставленного курса.

Как говорил сам Тополя, "на украинском петь было петь невыгодно, но мы писали на украинском. Без вариантов".

Тарас Тополя / Фото из инстаграма певца

Ирина Федишин

Исполнительница неоднократно заявляла, что ей противно слушать русские песни. Она рассказывала, что еще с уроков истории помнит все те зверства, которые творили советская власть и россияне в отношении наших людей.

Ирина уверена, что украинский язык – это важная деталь каждого народа, поэтому нельзя подвергать манипуляции этот вопрос.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы

Виктор Павлик

Народный артист Украины давно говорил о том, что языковой вопрос очень сложный. По его мнению, "несколько поколений должно умереть, а несколько родиться и вырасти в украиноязычной среде".

Он не осуждает людей, которые выросли в русскоязычных семьях, но не понимает почему для них не стоит принципиальный вопрос того, чтобы выучить государственный язык.

Виктор Павлик с сыном / Фото из инстаграма певца

Сергей Танчинец

Лидер группы "Без обмежень" заявлял, что является сторонником мягкой украинизации. Он не уверен, что людей нужно "ломать через колено". По его мнению, украинцам нужно создать такие условия, чтобы они сами захотели разговаривать на украинском.

Сергей Танчинец / Фото из инстаграма певца

Святослав Вакарчук

Еще один артист, а в прошлом и политик, который благодаря своему творчеству и деятельности группы "Океан Эльзы" популяризировал украинский язык и культуру. Мужчина не выбрал русский, который в то время был на пике популярности, а сделал ставку на украинский, потому что любит его, уважает и ценит.

Святослав Вакарчук / Фото из инстаграма певца

На самом деле список звезд, которые всегда разговаривали на украинском языке, довольно большой. Среди них: