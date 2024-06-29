У час російсько-української війни питання мови стало наріжним каменем довкола якого точаться гострі дискусії. Хтось почав зараз вивчати державну мову, комусь достатньо того, що вже знає, а інші усе життя розмовляли українською. Зірки, як лідери думок, для своїх шанувальників подекуди виступають авторитетами в цьому питанні.

До теми Хто з українських артистів до 24 лютого співав російською мовою

Хто із зірок завжди спілкувався українською

Ольга Фреймут

Телеведуча була і залишається однією з найексцентричніших особистостей нашого інфопростору. Найбільшої популярності здобула участю в проєктах "Підйом", "Ревізор", "Хто зверху?", "Інспектор Фреймут" тощо.

Попри те, що зараз жінка із сім'єю проживає у Великій Британії, Ольга завжди розмовляла українською, як у повсякденному житті, так і на телебаченні. Її родзинкою було вживати діалектичні слова, що надавали розмові нового мовного забарвлення.

Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Михайло Хома (Дзідзьо)

Співак народився на Заході Україні. В одному з інтерв'ю виконавець розповідав, що це нормально в Україні розмовляти українською і поважати свою мову. Інших думок навіть бути не може.

Дзідзьо виріс на народних піснях, культурі й традиції. Він певний, що варто було б російське заборонити, а українське взяти на озброєння.

Михайло Хома (Дзідзьо) / Фото з інстаграму співака

Сергій Притула

Український громадський діяч і волонтер, а у минулому – гуморист і телеведучий, завжди будував програми та виступав українською.

У 2022 році Сергій говорив, що зараз у суспільстві не стоїть мовне питання, адже люди самі почали переходити з російської. На його думку, побутове спілкування – це вибір кожного. Притула виразив прикрість за конфліктні ситуації на мовному підґрунті, але водночас розуміє тих, хто агресивно реагує на російську мову.

Сергій Притула / Фото з інстаграму волонтера

Христина Соловій

Співачка висловила жорстоку позицію щодо того, що потрібно розмовляти українською. Зокрема, в інтерв'ю Маші Єфросиніній, вона дорікнула всім артистам, що до повномасштабного вторгнення вони загравали з росіянами. На її думку, у цих знаменитостей завжди буде кров українців на руках, на серці й на душі.

Христина Соловій / Фото з інстаграму співачки

Тоня Матвієнко

Донька легендарної співачки Ніни Матвієнко завжди плекала українську мову у своїх піснях і творчості. Вона якось розповідала, що на одній із вечірок їй дорікнули за українську. Тоня ж сказала, що російською говорити може, але не хоче.

Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму співачки

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" ще зі студентських років прагнув донести публіці, що потрібно відроджувати українську мову та культуру. Попри те, що російська у той час домінувала, команда не відмовилась від поставленого курсу.

Як казав сам Тополя, "українською співати було співати невигідно, але ми писали українською. Без варіантів".

Тарас Тополя / Фото з інстаграму співака

Ірина Федишин

Виконавиця неодноразово заявляла, що їй огидно слухати російські пісні. Вона розповідала, що ще з уроків історії пам'ятає всі ті звірства, які творили радянська влада та росіяни стосовно наших людей.

Ірина впевнена, що українська мова – це важлива деталь кожного народу, тому не можна піддавати маніпуляції це питання.

Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Віктор Павлік

Народний артист України давно говорив про те, що мовне питання дуже складне. На його думку, "кілька поколінь має померти, а кілька народитись і вирости в україномовному середовищі".

Він не засуджує людей, які виросли в російськомовних родинах, але не розуміє чого для них не стоїть принципове питання того, щоб вивчити державну мову.

Віктор Павлік із сином / Фото з інстаграму співака

Сергій Танчинець

Лідер гурту "Без обмежень" заявляв, що є прихильником лагідної українізації. Він не впевнений, що людей потрібно "ламати через коліно". На його думку, українцям потрібно створити такі умови, щоб вони самі захотіли розмовляти українською.

Сергій Танчинець / Фото з інстаграму співака

Святослав Вакарчук

Ще один артист, а в минулому й політик, який завдяки своїй творчості та діяльності гурту "Океан Ельзи" популяризував українську мову та культуру. Чоловік не обрав російської, яка на той час була на піку популярності, а зробив ставку на українську, бо любить її, поважає та цінує.

Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму співака

Насправді список зірок, які завжди розмовляли українською мовою, доволі великий. Серед них: