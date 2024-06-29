У час російсько-української війни питання мови стало наріжним каменем довкола якого точаться гострі дискусії. Хтось почав зараз вивчати державну мову, комусь достатньо того, що вже знає, а інші усе життя розмовляли українською. Зірки, як лідери думок, для своїх шанувальників подекуди виступають авторитетами в цьому питанні.
До теми Хто з українських артистів до 24 лютого співав російською мовою
Хто із зірок завжди спілкувався українською
Ольга Фреймут
Телеведуча була і залишається однією з найексцентричніших особистостей нашого інфопростору. Найбільшої популярності здобула участю в проєктах "Підйом", "Ревізор", "Хто зверху?", "Інспектор Фреймут" тощо.
Попри те, що зараз жінка із сім'єю проживає у Великій Британії, Ольга завжди розмовляла українською, як у повсякденному житті, так і на телебаченні. Її родзинкою було вживати діалектичні слова, що надавали розмові нового мовного забарвлення.
Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут
Михайло Хома (Дзідзьо)
Співак народився на Заході Україні. В одному з інтерв'ю виконавець розповідав, що це нормально в Україні розмовляти українською і поважати свою мову. Інших думок навіть бути не може.
Дзідзьо виріс на народних піснях, культурі й традиції. Він певний, що варто було б російське заборонити, а українське взяти на озброєння.
Михайло Хома (Дзідзьо) / Фото з інстаграму співака
Сергій Притула
Український громадський діяч і волонтер, а у минулому – гуморист і телеведучий, завжди будував програми та виступав українською.
У 2022 році Сергій говорив, що зараз у суспільстві не стоїть мовне питання, адже люди самі почали переходити з російської. На його думку, побутове спілкування – це вибір кожного. Притула виразив прикрість за конфліктні ситуації на мовному підґрунті, але водночас розуміє тих, хто агресивно реагує на російську мову.
Сергій Притула / Фото з інстаграму волонтера
Христина Соловій
Співачка висловила жорстоку позицію щодо того, що потрібно розмовляти українською. Зокрема, в інтерв'ю Маші Єфросиніній, вона дорікнула всім артистам, що до повномасштабного вторгнення вони загравали з росіянами. На її думку, у цих знаменитостей завжди буде кров українців на руках, на серці й на душі.
Христина Соловій / Фото з інстаграму співачки
Тоня Матвієнко
Донька легендарної співачки Ніни Матвієнко завжди плекала українську мову у своїх піснях і творчості. Вона якось розповідала, що на одній із вечірок їй дорікнули за українську. Тоня ж сказала, що російською говорити може, але не хоче.
Тоня Матвієнко / Фото з інстаграму співачки
Тарас Тополя
Фронтмен гурту "Антитіла" ще зі студентських років прагнув донести публіці, що потрібно відроджувати українську мову та культуру. Попри те, що російська у той час домінувала, команда не відмовилась від поставленого курсу.
Як казав сам Тополя, "українською співати було співати невигідно, але ми писали українською. Без варіантів".
Тарас Тополя / Фото з інстаграму співака
Ірина Федишин
Виконавиця неодноразово заявляла, що їй огидно слухати російські пісні. Вона розповідала, що ще з уроків історії пам'ятає всі ті звірства, які творили радянська влада та росіяни стосовно наших людей.
Ірина впевнена, що українська мова – це важлива деталь кожного народу, тому не можна піддавати маніпуляції це питання.
Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки
Віктор Павлік
Народний артист України давно говорив про те, що мовне питання дуже складне. На його думку, "кілька поколінь має померти, а кілька народитись і вирости в україномовному середовищі".
Він не засуджує людей, які виросли в російськомовних родинах, але не розуміє чого для них не стоїть принципове питання того, щоб вивчити державну мову.
Віктор Павлік із сином / Фото з інстаграму співака
Сергій Танчинець
Лідер гурту "Без обмежень" заявляв, що є прихильником лагідної українізації. Він не впевнений, що людей потрібно "ламати через коліно". На його думку, українцям потрібно створити такі умови, щоб вони самі захотіли розмовляти українською.
Сергій Танчинець / Фото з інстаграму співака
Святослав Вакарчук
Ще один артист, а в минулому й політик, який завдяки своїй творчості та діяльності гурту "Океан Ельзи" популяризував українську мову та культуру. Чоловік не обрав російської, яка на той час була на піку популярності, а зробив ставку на українську, бо любить її, поважає та цінує.
Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму співака
Насправді список зірок, які завжди розмовляли українською мовою, доволі великий. Серед них:
- співачка Оксана Муха;
- співачка Катерина Павленко;
- продюсер Ігор Кондратюк;
- співачка Ольга Цибульська;
- музикант Олександр Положинський;
- ведуча Іванна Онуфрійчук;
- реперка Alyona Alyona;
- співачка Руслана та багато інших.