Период полномасштабной войны стал точкой отсчета для трансформации украинской культуры и среды. Знаменитостям пришлось принять этот вызов и показать своим поклонникам, что они готовы меняться и удивлять. Подробнее об этом читайте в материале Show 24.

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Какие украинские звезды пели до 24 февраля на русском языке

Дмитрий Монатик

После начала полномасштабной войны певец перешел на украинский язык общения, но был уверен, что не будет переводить свои хиты, которые написаны на русском, ведь они не смогут получить того же признания.

После того, как Дмитрию пришлось прятаться в бомбоубежищах, переживать российские атаки, он понял, что ему не поворачивается язык петь русскоязычные хиты. Артист услышал запрос от аудитории, что она хочет слышать переведенные песни, поэтому начал работать над проектом обновления песен.

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По словам Монатика, на концертах он также перестал петь на русском языке.

Надежда Дорофеева

Украинская певица еще во времена существования группы "Время и Стекло" исполняла песни на русском языке. После закрытия проекта подалась в сольную карьеру, а треков на украинском языке так и не появилось.

Как признавалась сама Дорофеева, после 24 февраля изменились ее мысли и чувства. Она начала выпускать новые украиноязычные песни, а старые хиты перевела.

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Оля Полякова

Исполнительница долгое время выпускала хиты на русском языке и выступала с ними на масштабных концертах, блог в инстаграме вела на том же языке.

Как и другие артисты, после начала масштабных бомбардировок Россией украинских городов, певица приняла решение перевести песни. Теперь они звучат на украинском языке, а новые треки уже не пишутся на русском.

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Артем Пивоваров

Украинский певец, который имеет большую армию поклонников, в начале карьеры записывал и выпускал песни на русском языке, которые впоследствии становились хитами. Впоследствии Артем представил одновременно две версии песен: на украинском и русском.

После 24 февраля взял вектор на украинский язык. В частности, культурный проект "Твої вірші, мої ноти", который посвящен поэзии украинских деятелей, продолжает покорять аудиторию.

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К слову, артист как-то заявлял, что единственная песня, которую он не будет переводить, так это "Дом". Артем отмечал, что именно таким он помнит свой дом, поэтому не хочет ничего менять.

Тина Кароль

У украинской певицы насчитывается немало русскоязычных хитов. Некоторые из них даже стали саундтреками к сериалам и фильмам. В 2022 году Кароль сделала заявление, что не будет исполнять ничего из своего русскоязычного репертуара.

Какими бы хитами они не были, мы не имеем права исполнять песни на русском, – сказала певица.

К слову, альбом "Красиво", который вышел в 2021 году на русском языке, Тина перевела на английский. Однако другие хиты певица отказалась переводить на украинский, ведь "это сложно". Она благосклонно относится к тому, когда другие пробуют перепеть ее треки на украинском, но сама она этого не будет делать.

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Владимир Дантес

После 24 февраля певец полностью перешел на украинский язык, даже на уровне быта. Он рассказывал, что именно Дмитрий Монатик вдохновил его перевести русскоязычные треки.

Дантес делится, что увлечен процессом перекладывания хитов на украинский язык. Кроме перепева уже известных песен, артист пишет и выпускает новые композиции, но уже сразу на украинском.

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Наталья Могилевская

Певица отмечала, что в начале ее карьеры она имела написанные песни на украинском языке, но тогда это было "не модно". Уже в то время у нее была песня "Місяць", которая стала хитом.

Все свои первые шаги я делала и не забывая украинскую культуру, украинский язык вот настолько, насколько это было возможно тогда, в начале, – объяснила Могилевская.

Некоторые русские хиты исполнительница уже перевела, а новые песни звучат на украинском языке.

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Quest Pistols Show

Украинская группа, которая получила славу благодаря русскоязычным хитам. Однако те песни, которые команда решила адаптировать под украинский язык, получили повторную популярность.

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С разной периодичностью группа продолжает выпускать песни на украинском языке.