С началом полномасштабного вторжения Хлывнюк взял в руки оружие, чтобы давать отпор оккупантам. Во время минометного обстрела музыкант даже получил ранение. Как изменился за это время Хлывнюк и где он сейчас – далее в материале Show 24.

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Юность и создание группы "Бумбокс"

Андрей родился 31 декабря 1979 года в Черкассах. Семья юноши была довольно любящая и всегда поддерживала его во всех начинаниях. Парень учился в спецшколе, и как принято говорить, был жертвой буллинга. Ведь Хлывнюку говорили, что он аутсайдер, второй сорт. Он довольно больно переживал такие высказывания в свою сторону, но сегодня в этой школе висит его портрет. Музыкант доказал, что его место точно под солнцем.

Андрей Хлывнюк в юности / Фото из открытых источников

Впоследствии Андрей окончил бизнес-колледж и стоял на распутье выбора профессии: графический дизайн или образование переводчика. Но судьба сложилась таким образом, что юноша осознал чем на самом деле хотел бы заниматься – музыкой. Он даже закончил музыкальную школу по классу аккордеона, и занимался вокалом.

История создания группы довольно интересная и эксклюзивная. Хлывнюк вместе с Андреем Самойло (экс-участник группы "Тартак") арендовали квартиру. В течение года музыканты даже не заводили тему разговора о музыке, и однажды вечером Самойло купил акустическую гитару, а Хлывнюк, услышав аккорды, начал напевать слова. Так ребята и решили придумать совместную группу. В команду пригласили еще Валентина Матиюка, также из группы "Тартак". Так через месяц и появилась группа "Бумбокс".

Андрей Хлывнюк 20 лет назад / Фото из инстаграм-сториз

Первый альбом коллектив выпустил в 2005 году под названием "Меломания". К слову, его записали всего лишь за 22 часа.

Бумбокс – Диагноз (Меломания): смотреть видео онлайн

За год вышел и второй альбом "Family Бизнес", который в Украине получил статус золотого, потому что его продали примерно в количестве сто тысяч экземпляров.

Бумбокс – Хоттабыч (альбом: "Family бизнес", 2006 ): смотреть видео онлайн

Однако колоссальную популярность принесла русскоязычная песня "Вахтёрам", которая вышла летом 2007 года. Хлывнюк написал этот трек, когда возвращался со свидания от любимой девушки. Песню даже использовали в фильме "Красный жемчуг любви", а группа прославилась и за пределами Украины.

Бумбокс – Вахтерам: смотреть видео онлайн

В общем группа выпустила 8 студийных альбомов и записала немало дуэтов с другими артистами.

Одной из лучших песен коллектива считается "Сталеві квіти", которая наполнена мощными смыслами.

Бумбокс – Сталеві квіти: смотреть видео онлайн

Личная жизнь

Певец не любит делиться информацией частной жизни. Однако известно, что в 2010 году он женился на Анне Копыловой, дочери бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины". За время супружеской жизни у пары родилось двое людей – мальчик Иван и девочка Александра.

Андрей Хлывнюк с экс-супругой Анной / Фото с фейсбука

Сам Андрей признавался, что не умеет воспитывать детей, однако они являются хорошим антистрессом для артиста.

Андрей Хлывнюк с детьми / Фото из инстаграма певца

В 2021 году стало известно, что пара развелась, а инициатором стала сама Анна. Певец отказался комментировать эту тему.

Впоследствии в одном из интервью модель Наталья Гоций призналась, что имела отношения с Хлывнюком, хотя на тот момент он официально был еще женат. Но как отмечает сама Гоций, она познакомилась с певцом уже после того, как артист разошелся с женой.

Роман продлился недолго из-за их напряженных графиков работы, но женщина признавалась, что они еще могут дать второй шанс их любви.

Свободно ли сейчас сердце Хлывнюка – неизвестно. Мужчина держит эту тему в секрете.

Полномасштабная война

Еще в 2014 году Хлывнюк и его команда отказались от выступлений в России. В начале полномасштабной войны лидер группы "Бумбокс" присоединился в ряды теробороны ВСУ. Он защищал Киев от оккупантов. Во время минометного обстрела Андрей получил повреждение лица. Когда рана зажила, он вернулся к службе и отправился на Восток.

Ранение Андрея Хлывнюка / Коллаж издания "Новинарня"

Напомним, что когда певец 25 февраля 2022 года исполнил на Софийской площади в Киеве стрелковую песню "Ой, у лузі червона калина", это одномоментно подняло боевой дух украинцев, а сама песня стала символом российско-украинской войны.

Андрей Хлывнюк (Бумбокс) – Червона калина: смотреть видео онлайн

Что интересно, популярная группа Pink Floyd записала песню и клип "Hey Hey Rise Up" на песню "Ой, у лузі червона калина", чтобы поддержать Украину. Коллектив ради такой цели собрался вместе после 28-летнего перерыва.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox): смотреть видео онлайн

Сегодня коллектив совмещает две сферы жизни. Частично они выступают за рубежом и собирают деньги на ВСУ, а когда возвращаются домой – едут на фронт выполнять боевые задачи. Хлывнюк – пилот ударного дрона Punisher, и также командир подразделения и двух экипажей. В его обязанности входит разработка стратегических планов и выполнения боевых задач.

Артист часто делится фотографиями с фронта и с собратьями.

В феврале "Бумбокс" гастролировал по Европе. На одном из концертов в Гааге Хлывнюка спросили, когда он снова начнет исполнять русскоязычные хиты. Певец дал бурный ответ на этот вопрос.

Да без проблем! Массовое восстание, убийство лидеров Кремля, сожжение нах*р того Кремля. Россияне нанизывают головы и ср*ки этих долб***бов просто на столбы. И, пожалуйста, будет все, что вы хотите, – высказался музыкант.

В этом году Андрей получил награду от СНБО "Захиснику України". Ее вручают за весомый вклад в дело обеспечения национальной безопасности и обороны Украины и за добросовестную военную службу, героизм и профессионализм.

Андрей Хлывнюк получил награду от СНБО / Скриншот из инстаграм-сторис

Сейчас Андрей находится на фронте. Под одним из сообщений люди писали, что так необычно видеть его две недели назад на концерте в гражданском, а сейчас – в военной форме в окопе.