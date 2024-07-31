Мама Кристины Соловий прокомментировала админпротокол из-за ругани дочери на фестивале

Ругань Кристины Соловий на сцене фестиваля в Черноморске вызвала немалый скандал. Несмотря на это, мама певицы поддерживает звездную дочь.

Под последним фото, где Кристина Соловий показалась на фоне полицейского отделения, певица оставила такую подпись: "Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?".

К слову Отвратительная гадость, – Кристина Соловий показалась возле отделения полиции и отреагировала на скандал

Мама звездной дочери, Александра Соловий, оставила комментарий под этим сообщением. Она полностью поддержала Кристину.

Мама все поймет ... Потому что верит в Тебя, моя птичка,

– написала мама Соловий.



Мама Кристины Соловий поддержала дочь / Скриншот из инстаграма Кристины Соловий

Коротко о скандале с Кристиной Соловий

Кристина Соловий выступила на фестивале "Вилкаfest" в Черноморске и нецензурно высказалась о прежнем названии города (Ильичевск). Организаторы мероприятия извинились за ее слова, назвав это "неприятным инцидентом". Они поддержали процесс декоммунизации, но попросили прощения у тех, кого могли обидеть слова певицы.

Впоследствии, после заявлений недовольных граждан, полиция составила на Кристину Соловий протокол по статье "мелкое хулиганство". Певице грозят штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.

Сама Кристина Соловий раскритиковала организаторов фестиваля и подчеркнула, что ошиблась с ними.